Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Франции

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Французской Республики Жильбером-Люком Девиназом.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, п ремьер-министр приветствовал визит делегации в Армению и высоко оценил ее вклад в развитие и укрепление армяно-французских отношений. Никол Пашинян добавил, что законодательные и исполнительные органы двух государств тесно сотрудничают, и в этом деле велик вклад парламентской группы дружбы. “ Ваши визиты в нашу страну придают большой и позитивный импульс последовательному укреплению армяно-французского партнерства ”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Жильбер-Люк Девиназ поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что и впредь эти усилия будут направлены на развитие двустороннего партнерства. “Мы и впредь будем поддерживать Армению и Арцах”, - сказал председатель группы дружбы Франция-Армения, напомнив, что резолюция Сената Франции о признании независимости Арцаха получила широкую поддержку сенаторов.

Премьер-министр Пашинян отметил, что принятая Сенатом резолюция имеет огромное политическое значение, что придает большую уверенность в контексте международного признания прав армян Арцаха.

В ходе встречи были затронуты вопросы возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, заложников и других гражданских лиц, ситуация вокруг Нагорного Карабаха, гуманитарные вопросы, а также вопросы развития демократии в Армении.