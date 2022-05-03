Авианосная группа ВМС КНР проводит учения в западной части Тихого океана

Отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Ляонин" проводит учения в западной части Тихого океана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении официального представителя ВМС страны Гао Сючэна, опубликованном во вторник на странице в социальной сети Weibo.

"В настоящее время авианосная группа ВМС Китая во главе с авианосцем "Ляонин" проводит учения в акватории в западной части Тихого океана", - сказано в нем.

Как указывается в заявлении, это штатные маневры, которые были организованы в соответствии с годовым планом подготовки.

Отмечается, что целью похода является повышение боевых возможностей этого соединения, а учения соответствуют принципам международного права и международной практике. Также подчеркивается, что маневры не направлены против какой-либо стороны.