В МТУИ обсудили возможности использования дорог Армении в качестве транзитного пути и соединения Узбекистана с Европой

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян принял делегацию, возглавляемую заместителем министра транспорта Республики Узбекистан Жасурбеком Чориевым, в состав которой также начальник Управления развития международных отношений, логистики и экспорта Маманби Омаров и главный специалист Управления развития воздушного транспорта Сатор Саторов. Как передает «Арменпресс», Министерство территориального управления и инфраструктур Армении сообщает, что Симонян, приветствуя гостей, подчеркнул важность осуществления прямых рейсов между Арменией и Узбекистаном, а также представил стратегические направления и перспективы Республики Армения в сфере воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Гости поблагодарили за прием и выразили заинтересованность в вовлеченности армянских авиакомпаний в рынок их страны, подчеркнув, что у узбекских авиакомпаний есть желание осуществлять прямые рейсы в Республику Армения, однако в настоящее время из-за загруженности есть нехватка ресурсов.

В ответ армянская сторона представила информацию о действующих и создаваемых авиакомпаниях РА, выразила готовность содействовать установлению связи между армянскими компаниями и узбекской стороной и формированию партнерства.

В ходе встречи были обсуждены также возможности использования дорог Республики Армения в качестве транзитного пути и соединения Узбекистана с Европой.

Армен Симонян, положительно оценив результаты встречи, отметил, что стороны продолжат активное сотрудничество и, возможно, подписанием межправительственного согласия укрепят динамично развивающиеся отношения.