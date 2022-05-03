Прогрессивный рост валютных средств: председатель ЦБ коснулся снижения курса доллара

В связи с большим количеством иностранцев в Армении наблюдается поступательный рост объема предложения иностранной валюты, что уже привело к некоторому укреплению драма. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, коснувшись последних событий на рынке обмена валюты и снижения курса доллара.

Галстян прежде всего отметил важность понимания того, чем обусловлено поведение курса, совокупность факторов, которые приводят к определенным проявлениям курса.

«Мы наблюдаем ситуацию, при которой в Армении есть много приезжих. В Армении создалась ситуация увеличения внешнего спроса. Есть определенный рост спроса на наши услуги, а значит, наши услуги стали экспортными. Когда эти люди совершают определенные расходы на наших курортах или в ресторанах, это означает увеличение экспорта с точки зрения платежного баланса Республики Армения. Эта ситуация привела к поступательному росту активов в иностранной валюте по отношению к спросу, что привело к некоторому укреплению драма», - сказал он.

Чтобы понять, насколько фундаментально это явление, Галстян счел важным знать, насколько эти люди планируют остаться в Армении, каким будет их дальнейшее поведение. По его словам, в основе решения Совета ЦБ о неизменности ставки рефинансирования лежит и элемент этой тактики, нужно знать поведение этих людей и экономические последствия, мотивированные их поведением, которые будут в экономике РА, отражение которых будет видно и в обменном курсе.

Так как курс в Армении свободно плавает, председатель ЦБ воздержался от оценок того, когда он восстановится и какого уровня достигнет.

В Армении 2 мая курс доллара США снизился на 3,61 драма и составил 449,65 драма, курс евро снизился на 5,65 драма и составил 473,26 драма.