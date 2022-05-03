Ален Симонян принял делегацию группы дружбы Франция-Армения

3 мая председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жилбером-Люком Девиназом.

Как сообщили «Арменпресс» в НС, приветствуя гостей, Ален Симонян подчеркнул теплые отношения с Сенатом Франции, добавив, что всегда рад принимать лучших друзей Армении, Арцаха и армянского народа.

Он с удовлетворением коснулся расширения состава группы дружбы Франция-Армения Сената, отметив, что это свидетельство крепкого сотрудничества между двумя странами.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией. Председатель НС передал поздравления председателю Сената Жерару Ларше, отметив, что за тридцать лет между нашими странами сложилось тесное политическое сотрудничество на высоком уровне.

На встрече обсуждалась важная роль групп дружбы в развитии и обогащении политического диалога между Арменией и Францией. Председатель НС с благодарностью вспомнил об активной деятельности группы дружбы Франция-Армения в дни 44-дневной войны 2020 года, принятие в ряда осуждающих резолюций по поводу провоцирования армяно-азербайджанских пограничных столкновений. В этом контексте он выразил надежду, что французские коллеги продолжат прилагать усилия для возвращения армянских военнопленных на родину, спасения армянского историко-культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, находящихся под азербайджанским контролем.

Французская сторона подтвердила свою действенную поддержку в этом вопросе, добавив, что культурные ценности стран являются общечеловеческим наследием.

Стороны коснулись Соглашения о сотрудничестве между Сенатом Французской Республики и Национальным собранием Республики Армения, подписанного в ходе визита председателя НС РА во Францию 20-23 ноября 2021 года, которое способствует большему углублению существующих дружественных и деловых отношений.