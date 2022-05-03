Африке и Ближнему Востоку грозят продовольственные кризисы, заявил Драги

Конфликт на Украине вызвал скачки цен на сырье и энергию, что угрожает появлением продовольственных кризисов, которые могут затронуть Африку и Ближний Восток. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

"С экономической точки зрения конфликт вызвал нестабильность в функционировании глобальных цепочек поставок и волатильность цен на сырье и энергию. Поставки украинского продовольствия рухнули из-за разрушений войны и экспортных преград, введенных Россией в портах Черного и Азовского морей", - сказал он в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге.

Драги подчеркнул, что Украина является четвертым по величине иностранным поставщиком продовольствия в Евросоюз, на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта зерна. Также премьер Италии напомнил, что в марте индекс цен на основные продукты питания достиг исторического максимума.

"Существует серьезный риск того, что рост цен в сочетании с сокращением доступности удобрений вызовет продовольственные кризисы", - сказал Драги. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), добавил он, число голодающих в мире в период с 2022 по 2026 год может вырасти на 13 миллионов человек из-за конфликта на Украине. "Многие страны, особенно Африки и Ближнего Востока, более уязвимы к этим рискам и могут испытать периоды политической и социальной нестабильности", - заявил премьер Италии.

Также Драги остановился на росте стоимости бензина и газа. Цены на последний, добавил он, в производстве электроэнергии в Европе выросли примерно в пять раз по сравнению с годом ранее.