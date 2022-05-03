Армения регистрирует положительную картину по показателям уровня преступности: прокурор представил данные

Согласно данным на 3 марта 2022 года, опубликованным на сайте worldpopulationreview.com, Армения в Индексе уровня преступности на 2022 год (индекс рассчитывается от 0 до 100, по уровню преступности от низкого до высокого) занимает 10-е место с индексом 22,79. Что лучше показателя всех стран СНГ и большинства стран Европы. Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил генеральный прокурор РА Артур Давтян, представляя отчет о деятельности прокуратуры РА за 2021 год.

Генпрокурор отметил, что в Армении на 100 000 жителей приходится 1 020 преступлений.

«Следует отметить, что с этим показателем наша страна продолжает обеспечивать значительный положительный имидж. По данным, опубликованным независимой международной организацией «World Population Assessment», по Индексу преступности на 2022 год Армения занимает 10-е место с показателем 22,79, опережая все страны СНГ, а также большинство стран Европы. Для сравнения, Дания на 20-м месте, Финляндия - на 23-м, Германия - на 42-м, Россия - на 51-м», - представил Давтян.

По данным Генпрокуратуры, в 2021 году зафиксирован рост раскрываемости преступлений.

«В 2021 году раскрываемость составила 57,7% по сравнению с 55,7% за прошлый год. При этом необходимо констатировать, что совершено на 3 830 преступлений больше, чем в прошлом году», - сказал Давтян.