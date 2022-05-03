Премьер Италии предложил провести в ЕС конференцию для рационализации инвестиций в оборону

Премьер-министр Италии Марио Драги предложил созвать в ЕС конференцию для рационализации и оптимизации инвестиций в оборону, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге, он отметил, что "неэффективное распределение ресурсов препятствует построению настоящей европейской обороны". "Необходимо созвать конференцию для рационализации и оптимизации инвестиций в оборонные расходы. Кроме того, построение общей обороны должно сопровождаться единой внешней политикой и эффективными механизмами принятия решений. Мы должны отказаться от принципа единогласия, который порождает межправительственную логику перекрестных вето, и перейти к решениям, принимаемым квалифицированным большинством", - заявил Драги.

В марте лидеры ЕС одобрили первую оборонную стратегию сообщества - "Стратегический компас ЕС", предусматривающую существенное повышение военных расходов и выстраивание коллективной военной структуры. Эта концепция Евросоюза не имеет прямого отношения к конфликту на Украине. Она разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с 2020 года.