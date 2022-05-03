Президент Арцаха и делегация Американского университета Армении обсудили вопросы, касающиеся развития образования

3 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Американского университета Армении (АУА) во главе с вице-президентом Ашотом Казаряном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием образования в Арцахе. В этом контексте была подчеркнута готовность Американского университета Армении реализовать свой потенциал.

Президент поблагодарил руководство АУА за содействие в строительстве нового корпуса Арцахского государственного университета, а также за приобретение необходимой мебели и оборудования.