Президент Арцаха и делегация Американского университета Армении обсудили вопросы, касающиеся развития образования
15:36, 3 Май, 2022
3 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Американского университета Армении (АУА) во главе с вице-президентом Ашотом Казаряном.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием образования в Арцахе. В этом контексте была подчеркнута готовность Американского университета Армении реализовать свой потенциал.
Президент поблагодарил руководство АУА за содействие в строительстве нового корпуса Арцахского государственного университета, а также за приобретение необходимой мебели и оборудования.
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