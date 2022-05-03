Тбилисский городской суд признал пятерых человек виновными по делу о присоединении к террористической организации и оказании ей помощи, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

По данным следствия, гражданин Грузии, который был членом "Исламского государства" (ИГ*), привлек в террористическую организацию еще четырех граждан страны.

Новые члены террористической организации планировали уехать в Сирию и воевать в рядах "Исламского государства"*, что было своевременно пресечено в результате совместных действий прокуратуры Грузии и контртеррористического центра, говорится в сообщении ведомства.

На основании представленных прокуратурой Грузии доказательств, Тбилисский городской суд признал одного человека виновным в "Объединении в иностранной террористической организации и в оказании ей помощи в террористической деятельности" и приговорил его к лишению свободы на 12 лет.

Четыре человека признаны виновными в "членстве в террористической организации" и приговорены к лишению свободы на 10 лет.