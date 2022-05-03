Делегация во главе с Кареном Андреасяном приняла участие в армяно-грузинском юридическом форуме в Тбилиси

2 мая в Тбилиси состоялся армяно-грузинский юридический форум с участием делегации во главе с министром юстиции Армении Кареном Андреасяном.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции РА, в составе делегации заместитель министра юстиции Арпи Саркисян, директор Центра развития законодательства и правовых исследований Тигран Дадунц, директор Службы пробации Георгий Симонян, председатель Нотариальной палаты Лилит Мурадян, заместитель главного принудительного исполнителя Артур Варданян.

Мероприятие открыли министр юстиции Карен Андреасян и министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. В ходе форума министры двух стран говорили о важности сотрудничества в правовой сфере. Министр юстиции Карен Андреасян поблагодарил Рати Брегадзе за приглашение, подчеркнув, что армяно-грузинский форум является важным шагом к углублению партнерства между двумя странами.

«Для нас очень важен обмен опытом между двумя дружественными странами, начиная с блестящей идеи пробации, которая способствует развитию системы пробации, а также очень важного опыта, о котором я хотел бы рассказать - это дома правосудия", - сказал министр Андреасян.

Карен Андреасян посчитал возможной идею создания арбитражных центров, которые в Армении в настоящее время находится в начальной стадии создания, а в Грузии уже реализована. В ходе форума министры юстиции двух стран обсудили такие актуальные вопросы, как доступ к нотариальным услугам, оказание электронных государственных услуг, реформирование пенитенциарной и пробационной систем, программы ресоциализации осужденных, формальное и неформальное юридическое образование.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подчеркнул, что партнерство между Грузией и Арменией будет переведено на новый этап, а сотрудничество между министрами юстиции двух стран будет еще больше укрепляться.

Армяно-грузинский юридический форум завершится 3 мая. В ходе визита министр юстиции Армении посетит Национальный архив, Дом юстиции, Пенитенциарную службу, ознакомится с грузинской моделью их работ.