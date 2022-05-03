Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

В ходе акций неповиновения задержано 169 человек

В ходе акций неповиновения задержано 169 человек

В связи с проводимыми в Ереване акциями неповиновения по состоянию на 15:00 в Ереване подвергнуто приводу 155 человек.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.

Задержанные граждане есть и в областях. В полиции сообщили, что задержано 8 человек в Гегаркунике и 6 в Арарате.


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