В ходе акций неповиновения задержано 169 человек

В связи с проводимыми в Ереване акциями неповиновения по состоянию на 15:00 в Ереване подвергнуто приводу 155 человек.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.

Задержанные граждане есть и в областях. В полиции сообщили, что задержано 8 человек в Гегаркунике и 6 в Арарате.