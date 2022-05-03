В ходе акций неповиновения задержано 169 человек
В связи с проводимыми в Ереване акциями неповиновения по состоянию на 15:00 в Ереване подвергнуто приводу 155 человек.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.
Задержанные граждане есть и в областях. В полиции сообщили, что задержано 8 человек в Гегаркунике и 6 в Арарате.
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