Welt выяснила, что Германия хочет предоставить Украине семь гаубиц

Правительство ФРГ хочет предоставить Украине семь гаубиц PzH 2000 из резервов Бундесвера. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Die Welt со ссылкой на источники.

В статье говорится, что на балансе Бундесвера сейчас 119 гаубиц PzH 2000, лишь 40 из которых находятся в боевой готовности.

В конце апреля глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard.

До этого агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией Киеву танков из запасов вооруженных сил страны, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs.