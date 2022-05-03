Армения улучшила позиции во Всемирном индексе свободы прессы

Во Всемирном индексе свободы прессы, опубликованном международной организацией «Репортеры без границ» Армения улучшила свои позиции, заняв 51-е место среди 180 стран. Как сообщает «Арменпресс», согласно данным индекса, в 2021 году Армения находилась на 63-м месте. Из региональных стран Грузия заняла 89-е место, Азербайджан - 154-е, Россия - 155-е, Иран - 178-е.

Отмечается, что основными информационными источниками Армении являются социальные сети, которыми ежедневно пользуются две трети населения. После «бархатной» революции 2018 года медиа-поле заметно выросло. Однако, несмотря на существующий плюрализм, согласно докладу, СМИ все еще остаются поляризованными. Страна сталкивается с проблемощами дезинформации и выражения слов ненависти.

В докладе отмечается, что 2021 год был тяжелым для армянских СМИ и журналистов из-за войны в Карабахе, выборов и пандемии.

Международная организация «Репортеры без границ» основана в 1985 году. Миссия организации - свобода СМИ, защита журналистов и пользователей во всем мире. Она борется с цензурой, борется за освобождение заключенных журналистов, попавших в тюрьму за свою профессиональную деятельность. «Репортеры без границ» ежегодно на своем веб-сайте публикует Индекс свободы слова.