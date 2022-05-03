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Армения улучшила позиции во Всемирном индексе свободы прессы

Армения улучшила позиции во Всемирном индексе свободы прессы

Во Всемирном индексе свободы прессы, опубликованном международной организацией «Репортеры без границ» Армения улучшила свои позиции, заняв 51-е место среди 180 стран. Как сообщает «Арменпресс», согласно данным индекса, в 2021 году Армения находилась на 63-м месте. Из региональных стран Грузия заняла 89-е место, Азербайджан - 154-е, Россия - 155-е, Иран - 178-е.

Отмечается, что основными информационными источниками Армении являются социальные сети, которыми ежедневно пользуются две трети населения. После «бархатной» революции 2018 года медиа-поле заметно выросло. Однако, несмотря на существующий плюрализм, согласно докладу, СМИ все еще остаются поляризованными. Страна сталкивается с проблемощами дезинформации и выражения слов ненависти.

В докладе отмечается, что 2021 год был тяжелым для армянских СМИ и журналистов из-за войны в Карабахе, выборов и пандемии.

Международная организация «Репортеры без границ» основана в 1985 году. Миссия организации - свобода СМИ, защита журналистов и пользователей во всем мире. Она борется с цензурой, борется за освобождение заключенных журналистов, попавших в тюрьму за свою профессиональную деятельность. «Репортеры без границ» ежегодно на своем веб-сайте публикует Индекс свободы слова.


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