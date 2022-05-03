Профессиональная миссия журналиста имеет абсолютное значение: Омбудсмен Армении

Профессиональная миссия журналиста имеет абсолютное значение как в любом демократическом государстве, так и в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с представителями СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы заявила Омбудсмен Кристине Григорян:

«Вы своей деятельностью являетесь важнейшим гарантом обеспечения подотчетности и прозрачности всех ветвей государственной власти”.

Она отметила, что при быстро меняющихся общественных отношениях в настоящее время от журналистов требуются большие усилия для надлежащего освещения новых изменяющихся явлений.

Омбудсмен подчеркнула, что рада, что в Офисе Омбудсмена есть хорошие традиции, и у них есть возможность в рамках подобных встреч делиться с журналистами своими профессиональными знаниями и опытом (с точки зрения чувствительных или узко профессиональных вопросов).

«Почему я придаю важность обмену нашими профессиональными знаниями, потому что, на мой взгляд, мы осуществляем очень похожую миссию, в рамках нашего мандата ЗПЧ занимается защитой прав людей, и вопросы реализации права на свободу слова находятся и под вашим мандатом. В этой связи хотелось бы подчеркнуть роль журналистов, особенно в просвещении населения и повышении правосознания», - заключила Омбудсмен.