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В Германии зарегистрировали более 400 тыс. беженцев из Украины

В Германии зарегистрировали более 400 тыс. беженцев из Украины

Полиция Германии зарегистрировала свыше 400 тыс. беженцев из Украины, как передает Арменпресс, об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел.

"На сегодняшний день Федеральная полиция зарегистрировала 400 632 беженца из Украины в Германии. В основном это женщины, дети и старики", - говорится в сообщении министерства во вторник.

 


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