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В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным

В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, передаёт агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что телефонный разговор запланирован на 13.00 мск, передает Арменпресс.

Президенты Франции и России не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.

 


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