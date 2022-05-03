В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, передаёт агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что телефонный разговор запланирован на 13.00 мск, передает Арменпресс.

Президенты Франции и России не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.