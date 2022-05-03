Армен Григорян с рабочим визитом посетит Грузию
Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян 3 мая с рабочим визитом выедет в Грузию.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, в рамках визита намечены рабочие встречи.
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