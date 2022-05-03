Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

Армен Григорян с рабочим визитом посетит Грузию

Армен Григорян с рабочим визитом посетит Грузию

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян 3 мая с рабочим визитом выедет в Грузию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, в рамках визита намечены  рабочие встречи.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]