Министр обороны РА обрисовал делегации Национальной гвардии Канзаса военно- политическую ситуацию в регионе

Министр обороны РА Сурен Папикян 3 мая принял делегацию Национальной гвардии штата Канзас во главе с командующим Национальной гвардией, генерал-майором Дэвидом Вайсхааром. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

Коснувшись военного сотрудничества Армения-Канзас, стороны с удовлетворением констатировали, что осуществляются эффективные мероприятия в миротворческой, военно-образовательной, военно-медицинской и в других сферах. Министр обороны Армении подчеркнул важность последовательного содействия правительства США и, в частности, Национальной гвардии Канзаса реформам в Вооруженных силах РА.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности. Глава оборонного ведомства представил военно-политическую ситуацию в регионе, состоялся обмен мнениями относительно вопросов укрепления мира и стабильности в сложившейся геополитической ситуации.