Я приехал в Армению с целью укрепления армяно-японских отношений: заместитель министра иностранных дел Японии

Армения и Япония в 2022 году отмечают 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений, и в связи с этим в Армению с двухдневным дружественным визитом прибыла делегация из Японии. Глава делегации, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Таро Хонда, сообщил «Арменпресс», что он приехал в Армению с целью укрепления двусторонних отношений между Японией и Арменией.

«В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Японией и Арменией, и я приехал с визитом в Армению с целью укрепления отношений между Японией и Арменией. Армения географически довольно далека от Японии, и мы не очень хорошо знакомы с армянской культурой и традициями, но я надеюсь, что мы сможем способствовать развитию двусторонних отношений посредством двусторонних отношений и обменов», - заявил замминистра.

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Японии сегодня, 3 мая, в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Масанори Фукусимы, посетила ИТ-центр села Гукасаван Араратской области, который был основан при финансовом содействии правительства Японии. 2 мая Таро Хонду в Ереване принял заместитель председателя Национального собрания РА Акоп Аршакян.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Японией установлены 7 сентября 1992 года. В этот день между сторонами был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений. Кроме того, по сей день между Арменией и Японией подписано и принято еще 10 заявлений и соглашений. С 1999 года в Армении при содействии правительства Японии реализовано 88 проектов. Между странами также налажена двусторонняя торговля.

Арам Саркисян