Назван продукт, улучшающий работу печени

Работоспособность и состояние печени можно улучшить, если принимать в день хотя бы по 50 граммов одного всем известного продукта — творога, как передает Арменпресс, об этом заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.

В клетках печени человека, ведущего нездоровый образ жизни, постепенно начинает накапливаться жир. Уменьшить его количество помогает метионин — аминокислота, которая содержится в твороге, рассказала Дианова.

"Эта аминокислота очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени. Я бы сказала, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени. Языком научным можно сказать, что творог улучшает метаболизм клеток печени", — уточнила диетолог.

Среднестатистическому человеку рекомендуется ежедневно употреблять не менее 50 граммов творога, считает она.

"Мое мнение, что творог подходит на любой прием пищи, но есть разница в порциях. На завтрак достаточно 50 граммов творога. В обед можно до 100 граммов творога, на ужин тоже можно столько же", — отметила Дианова.

По ее словам, в составе творога человек может получать "одно из лучших сочетаний" полезных для организма веществ.