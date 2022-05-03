Арарат Мирзоян обсудил с Викторией Нуланд вопросы региональной безопасности и армянских военнопленных

Находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Арарат Мирзоян 2 мая встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Как передает «Арменпресс», МИД Армении сообщает, что была отмечена высокая динамика развития отношений между Арменией и США и то, что с 2019 года сотрудничество поднято на новый уровень стратегического диалога. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению эффективного взаимодействия в различных сферах, основанного на общей системе ценностей демократии, защиты прав человека, верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Арарат Мирзоян и Виктория Нуланд обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых между руководителями Армении и Азербайджана в Сочи и в Брюсселе. Была затронута ситуация в Нагорном Карабахе, а также процесс начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства Армении особо подчеркнул важность возобновления работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Были обсуждены гуманитарные проблемы, вызванные 44-дневной войной, в частности, вопросы немедленного освобождения и возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении представил последние развития, связанные с процессом урегулирования отношений Армения-Турция.