Французские депутаты почтили в мемориальном комплексе память жертв Геноцида армян
Прибывшая в Армению делегация Сената Франции, возглавляемая руководителем группы дружбы Франция-Армения Жилбером-Люком Девиназом, 3 мая в сопровождении руководителя группы дружбы Армения-Франция Национального собрания РА Владимира Варданяна посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС РА, французские депутаты возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, и минутой молчания почтили память святых мучеников.
Гости посетили также Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с документами, свидетельствующими о Геноциде.
Руководитель группы дружбы Франция-Армения Жилбер-Люк Девиназ сделал запись в Книге памяти.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм