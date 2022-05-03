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Французские депутаты почтили в мемориальном комплексе память жертв Геноцида армян

Французские депутаты почтили в мемориальном комплексе память жертв Геноцида армян

Прибывшая в Армению делегация Сената Франции, возглавляемая руководителем группы дружбы Франция-Армения Жилбером-Люком Девиназом, 3 мая в сопровождении руководителя группы дружбы Армения-Франция Национального собрания РА Владимира Варданяна посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС РА, французские депутаты возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, и минутой молчания почтили память святых мучеников.

Гости посетили также Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с документами, свидетельствующими о Геноциде.

Руководитель группы дружбы Франция-Армения Жилбер-Люк Девиназ сделал запись в Книге памяти.


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