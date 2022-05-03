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Ставка рефинансирования осталась неизменной - 9,25%

Ставка рефинансирования осталась неизменной - 9,25%

Совет ЦБ Армении на заседании 3 мая решил оставить ставку рефинансирования без изменений, установив 9,25%.

Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ, процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемая Центральным банком Республики Армения, составляет 10,75.

Процентная ставка по привлеченным Центральным банком Республики Армения средствам из банков составляет 7,75%.


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