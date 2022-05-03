Племянник Назарбаева уволен из органов антикоррупционной службы Казахстана

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Ербол Назарбаев - уволен из органов антикоррупционной службы, как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В связи с распространяющимся в пабликах видео Антикоррупционная служба сообщает следующее: 26 января 2022 года приказом председателя Агентства Назарбаев Ербол освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя специального департамента Агентства. 14 апреля 2022 года он был уволен из органов Антикоррупционной службы", - говорится в информации.

Ербол Назарбаев является сыном брата Нурсултана Назарбаева Болата.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен похожий на Ербола Назарбаева человек, которого полицейские остановили в автомобиле с затонированными стеклами.