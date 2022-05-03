Никол Пашинян поздравил премьер-министра Польши с Национальным праздником
Никол Пашинян по случаю Национального праздника направил премьер-министру Республики Польша Матеушу Моравецкому поздравительное послание.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании говорится:
«Ваше Превосходительство!
От имени Правительства Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и дружественный народ Польши с Национальным праздником Республики Польша - Днем Конституции!
В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей. Уверен, что приобретенный за этот период опыт дает возможность раскрытия всего потенциала межгосударственного сотрудничества, основанного на вековой дружбе наших народов, и пополнения двусторонней повестки содержательными программами, поднимая армяно-польское сотрудничество на качественно новый уровень как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Подтверждаю готовность армянской стороны совместными усилиями стимулировать развитие расширяющейся из года в год повестки партнерства Армения-ЕС.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Польши - прогресса и благоденствия!
Ваше Превосходительство, пожалуйста, примите заверения в моем глубоком уважении».
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