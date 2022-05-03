Никол Пашинян поздравил премьер-министра Польши с Национальным праздником

Никол Пашинян по случаю Национального праздника направил премьер-министру Республики Польша Матеушу Моравецкому поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени Правительства Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и дружественный народ Польши с Национальным праздником Республики Польша - Днем Конституции!

В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей. Уверен, что приобретенный за этот период опыт дает возможность раскрытия всего потенциала межгосударственного сотрудничества, основанного на вековой дружбе наших народов, и пополнения двусторонней повестки содержательными программами, поднимая армяно-польское сотрудничество на качественно новый уровень как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Подтверждаю готовность армянской стороны совместными усилиями стимулировать развитие расширяющейся из года в год повестки партнерства Армения-ЕС.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Польши - прогресса и благоденствия!

Ваше Превосходительство, пожалуйста, примите заверения в моем глубоком уважении».