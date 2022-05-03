Politico: Блинкен намерен изложить ключевые положения будущего курса США в отношении Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие несколько дней изложить в выступлении ключевые положения курса, которого действующая вашингтонская администрация намерена в перспективе придерживаться в отношении Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник американская газета Politico.

По словам ее источников, руководитель внешнеполитического ведомства США расскажет о сути стратегии президента Джо Байдена, направленной на то, чтобы "одержать победу в XXI веке" над "находящимся на подъеме Китаем". Блинкен разъяснит курс Вашингтона по отношению к Пекину, который, как констатируется в материале, был сформулирован отчасти на основе политики, проводившейся предыдущей администрацией во главе с 45-м президентом Дональдом Трампом.

Источники проинформировали, что американские власти сейчас не намерены "полностью публиковать текст", в котором была бы описана стратегия США по Китаю. Ее успешность, как отмечается в статье, зависит, в частности, от "выстраивания и укрепления альянсов и партнерских связей в Азии и за ее пределами для противостояния такому восприятию, что растущее дипломатическое, экономическое и военное влияние Китая подрывает выдвинутую Байденом концепцию "основанного на правилах международного порядка".

Согласно оценке газеты, указанное выступление Блинкена, вероятно, обойдется "без сюрпризов", поскольку курс Байдена по отношению к Китаю в значительной степени будет повторять тот подход, которого придерживался Трамп.