Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

В Армении за прошедший день не зафиксировано новых случаев COVID-19

В Армении за прошедший день не зафиксировано новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 3 мая в Армении всего подтверждено 422 874 случая заражения COVID-19, 412 019 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 622 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 549 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 1 745 тестов. Новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано, 16 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего проведено 3 057 702 тестирования.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]