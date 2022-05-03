В Армении за прошедший день не зафиксировано новых случаев COVID-19
11:23, 3 Май, 2022
По состоянию на 11:00 3 мая в Армении всего подтверждено 422 874 случая заражения COVID-19, 412 019 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 622 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 549 пациентов.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 1 745 тестов. Новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано, 16 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.
Всего проведено 3 057 702 тестирования.
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