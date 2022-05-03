Показатель за апрель 2022 года перевыполнен на 31 млрд драмов: председатель КГД

В апреле 2022 года фактические поступления в госбюджет по налоговым доходам и государственной пошлине составили 231,3 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель КГД РА Рустам Бадасян.

«Показатель за апрель 2022 года перевыполнен на 31 млрд драмов, или на 15,5%. Поступившая сумма, по сравнению с апрелем 2021 года, больше на 51,2 млрд драмов, или на 28.4%.

По сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось количество сделок, совершенных кассовыми чеками и другими расчетными документами.

В 2022 году количество выписанных в январе-апреле расчетных документов (в том числе чеков ККМ) составило 178.2 млн штук и зафиксированная ими сумма - 2.6 трлн драмов. По сравнению с тем же периодом 2021 г. количество сделок увеличилось на 14,3 млн штук, или на 8,7%, а в суммарном выражении рост составил 526,3 млрд драмов, или 24,9%», - говорится в сообщении.