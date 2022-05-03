Задержано 70 участников проходящих в Ереване акций неповиновения
10:57, 3 Май, 2022
По состоянию на 10:00 утра в Ереване задержано 70 участников акций неповиновения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.
В полиции отметили, что они были подвергнуты приводу за деяние, предусмотренное статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника полиции).
Оппозиция проводит акции протеста в разных частях Еревана. Отдельные группы перекрывают центральные улицы столицы, проводят шествия и митинги.
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