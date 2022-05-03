Газоснабжение некоторых участков административного района Ачапняк, общин Муш, Касах временно будет прекращено

В целях проведения плановых работ 4 мая с 09:00 до 19:00 будет приостановлено газоснабжение потребителей особняков 16-го квартала административного района Ачапняк города Еревана, квартала Мелкумов, кварталов Уйси Аван, Ванаовит, Ваагни и прилегающих особняков, АГНКС и ООО общин Муш, Касах Котайкской области «Алгаз», «Аиса», «С. Л. Л. - Газ» и прилегающих общественных объектов различного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», призывая потребителей соблюдать правила безопасности.