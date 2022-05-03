Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

Временно прекращено газоснабжение ряда общин Араратской области

Временно прекращено газоснабжение ряда общин Араратской области

Для проведения работ по предотвращению аварийной ситуации на 9.1 км магистрального газопровода Ереван-Армавир 3 мая с 10:00 до 13:00 4 мая прекращено газоснабжение ряда общин Араратской области.

«Прекращено газоснабжение потребителей общин Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюри, Мармарашен, Джраовит, АГНКС «Лига-1», «ЭТРО», «Ован-Лиан», «Арт-Там», «Фривей Экспресс», «АрмГаз», «ШаумянГаз», «Саранд», «Хчакар Муса», ООО «Артак», ЗАО «Диатомит» и других смежных организаций и общественных объектов различного назначения», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении, распространенном ЗАО «Газпром Армения».


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