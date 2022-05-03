В Национальном собрании началось очередное заседание: в повестке заседания 23 вопроса

В Национальном собрании началось очередное заседание третьей сессии. Как сообщает «Арменпресс», в повестке заседания 23 вопроса. Парламент рассмотрит во втором чтении проект О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О гидрометеорологической деятельности», О внесении дополнений в Закон Республики Армения «Об образовании», О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении изменения в Закон Республики Армения «О государственной пошлине», О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения «О дошкольном образовании», О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения «О временной нетрудоспособности и пособиях по материнству», О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об идентификации и содействии лицам, подвергшимся траффикингу и эксплуатации».

В ходе заседания генеральный прокурор Артур Давтян представит сообщение о деятельности Прокуратуры Республики Армения в 2021 году. Защитник прав человека Республики Армения Кристине Григорян представит годовое сообщение «О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в 2021 году» и годовой отчет «О деятельности Защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предупреждения в 2021 году».

Национальное собрание изберет члена Комиссии по телевидению и радио.

Парламент также рассмотрит проекты о внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения, о внесении изменения в Закон Республики Армения «О целевом использовании природоохранного налога, уплачиваемого компаниями», в Закон Республики Армения «О семенах и посадочном материале», о внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Армения и другие законопроекты.