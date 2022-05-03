Мирзоян и Блинкен обсудили вопрос начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору

Министерство иностранных дел Республики Армения представило подробности, касающиеся встречи министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. «Арменпресс» представляет сообщение МИД РА о встрече.

«2 мая находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Арарат Мирзоян поздравил коллегу с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США и выразил удовлетворение существующим уровнем политического диалога между Арменией и США.

Было подчеркнуто, что за прошедшие годы стороны установили крепкое партнерство, основанное на общих ценностях демократии, защиты прав человека и верховенства закона. Арарат Мирзоян отметил значение содействия, оказываемого США Армении с целью укрепления демократии, стабильного развития и борьбы с коррупцией.

Энтони Блинкен, в свою очередь, высоко оценил осуществляемые в Армении демократические реформы и подчеркнул постоянную поддержку американской стороны этому процессу.

Стороны подчеркнули важность возобновления совместных работ в рамках Армяно-американского стратегического диалога, итоговое заседание которого состоится 3 мая в Вашингтоне.

Были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность углубления торгово-экономических связей с США и подчеркнул, что есть также значительные возможности для расширения армяно-американского взаимодействия в сферах высоких и информационных технологий, энергетики, финансово-банковской, гражданской авиации, зеленой экономики и в других сферах.

Арарат Мирзоян высоко оценил принципиальную позицию США в вопросе признания Геноцида армян, отметив важность заявления президента США Джо Байдена в этом году в связи с годовщиной Геноцида, подтверждающего приверженность США принципам защиты прав человека и гуманизма.

Стороны также коснулись вопросов международной и региональной безопасности и стабильности.

Армянская сторона представила ситуацию в Южно-Кавказском регионе и позицию Армении относительно процессов, направленных на установление регионального мира и стабильности. Собеседники обменялись мнениями о начале переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному договору. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность посреднических усилий США по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта как государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян представил Энтони Блинкену действия Азербайджана, создающие в Арцахе гуманитарный кризис.

В контексте гуманитарных проблем, возникших в результате развязанной Азербайджаном 44-дневной войны против Нагорного Карабаха, была подчеркнута необходимость возвращения армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

В ходе встречи стороны коснулись хода реализации договоренностей относительно создания комиссии по делимитации и безопасности границ.

Министр Мирзоян представил собеседнику также развития вокруг процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией. Госсекретарь Блинкен отметил, что США полностью поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Турцией и придают важность конструктивным усилиям Армении в этом процессе.

В конце встречи Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен подписали Меморандум о взаимопонимании между Арменией и США «О сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики».