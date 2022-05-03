СМИ: Южная Корея и США планируют начать учения ВВС 9 мая

Военно-воздушные силы Южной Кореи и США планируют 9 мая начать регулярные совместные учения. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник.

"Масштабы в нынешнем году будут соответствовать прошлым учениям, будет привлечена [расквартированная в Южной Корее] Седьмая воздушная армия США", - рассказал источник. Не уточняется, какая именно техника примет участие в этих двухнедельных маневрах. Кроме того, военно-морские силы Южной Кореи и США начнут во вторник отработку приемов борьбы с подводными лодками в Японском море.

10 мая состоится инаугурация избранного президента Юн Сок Ёля, который выступает за укрепление альянса между США и Южной Кореей. Проведение маневров США и Южной Кореи еще раз подчеркнет их обороноспособность на фоне развития ракетной программы КНДР, пишет Yonhap.