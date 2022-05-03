Цены на цветные металлы - 02-05-22

ЛОНДОН, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 3052.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9769.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2260.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 31771.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 40259.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 4107.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42372.80 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.