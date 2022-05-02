На данный момент 93% людей с положительным результат теста на коронавирус в Армении не вакцинированы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, 87,5% госпитализированных с коронавирусным заболеванием не вакцинированы.

Кроме того, 100% пациентов, у которых коронавирусная инфекция проходит в тяжелой форме, не вакцинированы.

По последним данным Минздрава, в Армении полностью вакцинированы от коронавируса 996 тыс 530 человек. Только первую дозу вакцины получили 131 тыс 799 человек. Бустерную дозу получили 48 тысяч 20 человек.