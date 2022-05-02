Президент Греции заявила королю Бельгии о гуманитарном кризисе ЕС из-за беженцев с Украины

Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила в понедельник королю бельгийцев Филиппу о серьезном гуманитарном кризисе в Европе из-за прибывающих с Украины беженцев и заверила, что Греция поддерживает страны, которые их принимают. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава греческого государства сказала во время встречи с королем бельгийцев Филиппом и королевой Матильдой в президентском дворце. Высказывания Сакелларопулу распространила пресс-служба главы греческого государства.

"Греция берет на себя обязательства, что она будет поддерживать, как она уже это делала, государства-члены, которые являются первыми регионами, принимающими беженцев [с Украины], потому что, конечно, этот кризис привел и к очень серьезному гуманитарному кризису, когда народ превратился в беженцев. Мы уже принимали здесь украинских беженцев, и я была очень взволнована, увидев, как сильно они хотят вернуться как можно скорее в свою страну, как только это позволят условия", - сказала президент Греции.