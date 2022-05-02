Роза Лин и Малена представили кавер-версию песни “Euphoria”

Победительница конкурса “Детского Евровидения-2021” Малена и представительница Армении на конкурсе “Евровидения-2022” Роза Лин исполнили песню “Euphoria” шведской певицы Лорин, которая стала победителем “Евровидения-2012”.

Как сообщает Арменпресс, кавер песни-победительницы “Евровидения-2012” в исполнении армянских певиц опубликован на официальной странице Armenia In Eurovision в Facebook.