Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-05-22

ЕРЕВАН, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 мая, курс доллара США сократился на 3.61 драмa и составил 449.65 драм. Курс евро сократился на 5.65 драмa и составил 473.26 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 6.34 драм. Курс британского фунта сократился на 4.62 драмa и составил 565.17 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 110.42 драмa и составила 27630.86 драм. Цена серебра выросла на 1.43 драмa и составила 338.93 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.