Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 513,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 513 869 166, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 236 553 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 81 365 218 и 993 733 соответственно), Индия (43 082 345 и 523 869), Бразилия (30 454 499 и 663 752), Франция (28 872 621 и 146 999), Германия (24 813 817 и 135 461) и Великобритания (22 214 004 и 175 552).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 803,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 051 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 082, Франции - 2 227, Германии - 1 613, Великобритании - 2 552.