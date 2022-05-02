На заседании правительства с премьер-министром был обсужден проект новой модели оценки функциональности личности. Он был представлен Министерством труда и социальных вопросов.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, были рассмотрены существующая система оценки функциональности личности, проблемы и недостатки, процесс экспертизы инвалидности, предоставляемые услуги, гарантии, а также вопросы социальной защиты.

Было отмечено, что новая модель оценки функциональности личности предусматривает более адресный подход к инвалидам, с учетом возможностей личности и возможностей их семей. Кроме того, планируется вместо нынешних 34 социальных услуг довести их количество до 49, улучшить их инфраструктуру и задействовать новые профессиональные возможности.

Была обсуждена дорожная карта внедрения модели, а также ожидаемые результаты. Было представлено, что модель разработана с учетом международного опыта.

Подводя итоги, премьер-министр отметил необходимость последовательной работы по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в общественную жизнь и обеспечения адресной поддержки. Глава правительства поручил озвученные в ходе совещания идеи и предложения, направленные на повышение эффективности модели, доработать и включить их в проект.