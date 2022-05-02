ЕС планирует прекратить поставки российского угля к лету, заявил Шольц

Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля к лету, а до конца года страны ЕС намерены отказаться и от российской нефти. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью The Indian Express Олаф Шольц.

"Мы реализуем амбициозную политику по снижению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Многие страны присоединились к этим санкциям, даже если это неизбежно влечет издержки для них самих", — сказал Шольц.

Ранее страны ЕС согласовали эмбарго на российский уголь с августа 2022 года. Австрия, Венгрия и Германия выступили против аналогичного решения по газу из России, так как это приведет к экономическому кризису в Европе.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".