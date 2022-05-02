В Армении в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

Днем 2-го мая, после полудня 3-го мая, с 4 по 7 мая временами в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, в некоторых местах возможен град.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что ночью 3 мая осадков не будет. Ветер западный, с порывами до 3-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 2 мая температура воздуха понизится на 7-10 градусов, днем 3-4 мая постепенно повысится на 6-8 градусов.

В столице днем 2-го мая, после полудня 3-го мая, с 4 по 7 временами ожидаются дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 15-18 м/с. Ночью 3 мая осадков не ожидается.