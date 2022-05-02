Айк Мартиросян и Шант Саркисян участвуют в шахматном турнире «Форментра»

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на испанском международном турнире.

Как сообщает «Арменпресс», после 3-го тура «Форментры» Шант Саркисян имеет стопроцентные результаты - 3 очка, Айк Мартиросян - 2,5 очка.

Международный турнир «Форментра» состоит 10 туров. В турнире принимают участие 54 шахматиста.

Ранее, 20-24 апреля, на испанском острове Менорка прошел турнир «Menorca Open-2022». В турнире приняли участие молодые армянские гроссмейстеры Шант Саркисян и Айк Мартиросян, которые добились успеха, разделив 2-4 горизонтальные, заняв соответственно 3-е и 4-е места. Юные шахматисты значительно улучшили свои международные рейтинги.