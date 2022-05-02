Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» начала регулярные прямые рейсы по маршруту Ереван- Тбилиси-Ереван

Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» с 1 мая этого года запустила регулярные прямые рейсы Ереван-Тбилиси-Ереван.

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, рейс Ереван-Тбилиси-Ереван будет выполняться из международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели.

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С июня планируется увеличить количество рейсов.

Билеты «FLYONE ARMENIA» и дополнительные услуги доступны на сайте www.flyone.am

«FLYONE ARMENIA» основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации РА выдал компании сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

«FLYONE ARMENIA» предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Париж, Лион, Стамбул и Сочи. Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320. Они рассчитаны на 180 мест, соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и безопасности EASA. В условиях пандемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые убивают 99,97% вирусов и бактерий. FLYONE (www.flyone.eu) был запущен в 2016 году в Республике Молдова и в настоящее время является одним из лидеров авиационного рынка.

FLYONE получила сертификат IOSA, который является высшим стандартом безопасности операционного управления, в 2018, 2019и в 2020 годах․ FLYONE неоднократно попадала в ТОП-10 самых пунктуальных компаний категории EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).