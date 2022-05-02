Во Франции рассказали о новом миропорядке после санкций против России

апад санкциями спровоцировал выход России из международной системы, что приведет к разрушению международного консенсуса, создаваемого в течении последних десятилетий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Le Figaro.

"Свободная Россия создаст свой собственный лагерь, который будет сильнее западного благодаря вероятному вхождению в него Китая и многих других стран", — указывается в статье, добавляя, что после окончания конфликта на Украине встанет вопрос об изменении мирового порядка

Пока Запад мечтал о более эффективной глобализации, Москва и Пекин рассматривали альтернативную модель международных отношений, основанную на превосходстве государств, заключает автор.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.