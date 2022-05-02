Сотрудничество между Севаном и Греноблем признано эффективным и перспективным

18-летнее сотрудничество между городами Севан Республики Армения и Гренобль Французской республики на официальной встрече сторон, состоявшейся в Севане, было признано эффективным и перспективным.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Севана, в эти дни там находятся вице-мэр Гренобля по вопросам миграции, международного сотрудничества Эммануэль Карроз и директор мэрии по вопросам децентрализованного сотрудничества Франсуаза Натюрель, которых принял глава общины Севан Саркис Мурадян.

Во встрече приняли участие 1-й заместитель руководителя общины Севан Артур Маргарян, помощник руководителя общины Арман Арутюнян, временно исполняющий обязанности начальника отдела программ развития туризма, торговли и обслуживания Давид Торосян, ответственный за сотрудничество Севан-Гренобль Нелли Степанян.

Глава общины Севан Саркис Мурадян, приветствуя гостей, подчеркнул значение сотрудничества Севан-Гренобль, которое было эффективным и видимым.

«Сотрудничество, которое уже прошло 18-летний путь, мы ценим очень высоко и считаем состоявшимся. Программы, направленные на сотрудничество двух городов, изначально преследовали конкретные цели: содействовать развитию экономики, высоко ценить местные ресурсы, в частности туризма, способствовать развитию общественно-культурной жизни, стимулируя открытость внешнему миру, улучшать местные общественные услуги, здравоохранение, внедрять в армянскую реальность культурные ценности Франкофонии. Недавно у меня была встреча с послом Франции в Армении госпожой Анн Луйо, и я отметил, что сотрудничество между нашими двумя городами находится на высоком уровне. Я поддерживаю усилия партнеров Гренобля и мэра Эрика Пиоля», - сказал Саркис Мурадян.

Заместитель мэра Гренобля по вопросам миграции и международного сотрудничества Эммануэль Кароз отметил, что он испытывает такие же чувства. «Мы зафиксировали серьезные успехи в связи с Севаном, это подтвердит и г-жа Франсуаза Натюрель, которая стоит у истоков сотрудничества. Теперь, когда Севан превратился в укрупненное сообщество, наша дальнейшая работа охватит весь регион. Видна работа, проделанная по всем закрепленным направлениям, что свидетельствует о динамичном сотрудничестве между двумя городами. Приветствую вас от имени Эрика Пиоля, мы готовы проработать новые направления сотрудничества, которые помогут двигаться вперед», - сказал вице-мэр Кароз.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Франсуаза Натюрель подчеркнула значение работ в сфере возобновляемой энергетики.

Армянские и французские коллеги обсудили уже проделанную работу, наметив предстоящие программы. «Эта встреча является еще одним доказательством, что не нужно оставаться на той же платформе, необходимо двигаться вперед, принимать новые подходы, основанные на новых критериях сотрудничества, в интересах дружбы армянского и французского народов, во благо жителей городов Севан и Гренобль», - добавил Саркис Мурадян.

В знак дружбы и партнерства стороны обменялись сувенирами.

Хосров Хлгатян