Дания отправляет на Украину строительную технику для проведения восстановительных работ
Власти Дании направят на Украину 35 единиц строительной техники для проведения восстановительных работ после разрушений от военных действий. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Министерство торговли и промышленности королевства.
Речь идет об экскаваторах, грузовиках, трейлерах для тяжелой техники.
"Ситуация на Украине по-настоящему ужасная, и с датской стороны мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь украинскому народу, - заявил министр по делам бизнеса Симон Коллеруп. - Поэтому сегодня мы отправляем первую партию строительной техники в пострадавшие города с тем, чтобы она могла помочь в восстановлении улиц, на которых когда-то стояли школы, детские сады, жилые дома".
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