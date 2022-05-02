На данный момент все улицы в Ереване открыты: Полиция РА
Полиция РА сообщает, что в настоящее время все проезжие дороги в Ереване открыты.
«С утра в столице было перекрыто 30 перекрестков. Полиции удалось восстановить движение. В настоящее время все улицы в столице открыты», - как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция РА.
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